المركزية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، جلسة بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النواب : أسامة سعد وحليمة القعقور.



كما حضر الجلسة: عن وزارة العدل القاضي نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لبنان: رئيسة النادي القاضي نجاة ابو شقرا، عن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.

وكان سبق للجنة في الجلسة الاخيرة ان درست ملاحظات رئيسة نادي القضاة، ملاحظات النادي الخطية حول المواد المتعلقة بالتحكيم، بالاضافة الى ملاحظات مجلس شورى الدولة.

وبدأت اللجنة في هذه الجلسة درس المواد المتعلقة طرق الطعن في الاحكام، وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاحكام المتعلقة بطرق الطعن العادية من استئناف وتميز وانتقلت الى طرق الطعن غير العادية، واقرتها بعد ادخال تعديلات على معظمها.

ورفعت اللجنة الجلسة لمزيد من الدرس على ان تتابع عملها في الجلسة القادمة.