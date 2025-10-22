Oct 22, 2025 7:25 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الأسترالي في الولايات المتحدة بسبب حالة طبية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o