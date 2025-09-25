المركزية - زار وفد من النادي اللبناني للدراجات النارية، برئاسة مدير النشاطات فؤاد الصمدي، وقائد فريق Vespa Adventures LB المهندس أحمد إدلبي والمهندس خالد شمس الدين، قيادة فوج حرس بيروت، "في خطوة تعكس روح الشراكة والمسؤولية المجتمعية".

استقبل الوفد، بحسب بيان، "العميد عباس الحسيني، في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود وعدد من ضباط الفوج، حيث تم عرض تفاصيل "رايد السلام" الذي أُقيم نهار الأحد، كما جرى البحث في سبل تحسين أوضاع الطرق وتعزيز السلامة المرورية والوقاية من الحوادث."

وأشار الى انه "في لفتة دعم وتقدير، قدّم النادي هبة من الخوذ الواقية المخصصة لدراجي فوج حرس بيروت، مقدّمة من مجموعة الصباغ الدولية، تأكيدًا لأهمية حماية من يحمون الوطن".