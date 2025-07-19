قدم نادي "ليونز" بيروت ميدوست برئاسة وفاء الذهبي وحضور النائب عبدالرحمن البزري ورئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، كمية من الأدوية التي وصلت للنادي كهبة من شركة Benta-Lyon France بواسطة وكيلها في لبنان Benta SAL، لصالح عدد من المراكز الصحية في المدينة.

وشمل توزيعها: مركز الدكتور نزيه البزري الصحي، مستوصفي الرازي الطبي وجمعية بادري، في إطار مبادرة لدعم القطاع الصحي الأهلي وتعزيز قدرته على خدمة المواطنين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وشكر البزري الذهبي ونادي الليونز، مشيداً "بروح التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الصحية في صيدا ومحيطها"، معتبراً أن "هذا التكامل يشكّل خطوة أساسية في التخفيف من أعباء المرض والعلاج عن كاهل المواطنين".