احتفت مدرسة "الجامعة الوطنية عاليه" بتخرج طلاب الصف الثانوي الثالث، في حرم المدرسة، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وعضو مجلس أمنائها عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب وحضورهما.

وكرم شهيب الطلاب المتفوقين، وألقى كلمة مقتضبة شكر فيها لـ"مالك الجامعة المربي وليد أبو شقرا وعائلته ما يقدمانه إلى المجتمع، عبر هذه المؤسسة التربوية".

وتمنى لـ"الخريجين والخريجات التوفيق في المحطة الأكاديمية التي يقبلون عليها"، مؤكدا "دورهم في النهوض بالوطن لكي يحاكي تطلعاتهم وطموحاتهم".

وألقى ممثلو الطلاب الخريجين كلمة شكروا فيها إدارة المدرسة والأهالي، واصفين "رحلتهم التعليمية بالتحدي الذي صقل شخصياتهم".

كما ألقت مديرة المدرسة رولى ملاعب كلمة هنأت فيها "الخريجين على نجاحهم"، شاكرة لـ"أصحاب المدرسة جهودهم في إعلاء شأن المدرسة".

هاني

وتحدث هاني عن "تجربته الشخصية في مجاله الزراعي والبيئي"، مشجعا "الخريجين على خوض هذا المجال"، شارحا "أهمية الزراعة لخدمة الوطن لأنها نبض الأرض والحياة".

وأكد أن "المستقبل ملك الشباب".