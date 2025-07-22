Jul 22, 2025 10:19 AMClock
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هانتر بايدن: الأداء الكارثي لوالدي في المناظرة أمام الرئيس ترامب والذي أدى إلى تنحي السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي عن الترشح لولاية رئاسية جديدة كان نتيجة لتناوله منوم الأمبين

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