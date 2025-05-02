المركزية - التقى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم على هامش مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في الجزائر، رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر ولد السيد ابراهيم بوغالي الذي حمله تحياته الى الرئيس نبيه بري وللمجلس النيابي، مؤكدا "وقوف الجزائر الى جانب لبنان وقضاياه وخاصة في مواجهته الاخطار المتأتية من استمرار العدوان عليه رغم قرار وقف اطلاق النار".

واشاد بـ"الدور الرائد والحكيم الذي يقوم به الرئيس بري لحماية لبنان وتمتين علاقاته مع اشقائه العرب وفعالية ما يمارسه لتفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية".

وقال النائب هاشم: "تشرفنا بلقاء رئيس المجلس الوطني ونقلنا اليه تحيات دولة الرئيس نبيه بري والمجلس النيابي على ما قدمته وما زالت الجزائر لوطننا وشعبنا وهذا ليس بغريب على بلد المليون ونصف المليون شهيد من أجل السيادة والكرامة والحرية. ولهذا كانت الجزائر دائما منحازة الى قضايانا وساهمت في معالجة ازماتنا واعتبرت قضية فلسطين قضية الامة وقضية الاحرار في مواجهة الصهيونية وعنصريتها".