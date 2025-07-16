المركزية - لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم إلى أن "حتى الساعة لم تتظهر بعد صورة الرد الأميركي بشكل كامل وواضح"، معتبرا أن "ما ظهر بشكل غير رسمي ليس بجديد وهذه الأمور تسربت منذ ما بعد زيارة براك للبنان".

و شدّد في حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان" على أن "المهم هو كيف سيكون التعاطي اللبناني مع هذا الرّد ومن أي منطلق سيأتي"، آملا أن "يكون من منطلق المصلحة الوطنية وما يحفظ لبنان ويحصنه ما يخطط للمنطقة بشكل عام".

ورأى أن "تثبيت وقف إطلاق النار ليس بيد اللبنانيين، فلبنان منذ اليوم الأول طالب بآلية لإلزام اسرائيل وقف اطلاق النار فيما العدو تنصّل من كل ما يلزمه بذلك، والدليل ما شهدناه أمس من تصعيد في البقاع".