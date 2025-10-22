المركزية - اعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في بيان "ان عثور الجيش اللبناني على جهاز تجسس بين بلدتي شبعا وكفرشوبا هو من أشكال العدوان المستمر على بلدنا قصفا وقتلا وتدميرا والذي يؤكد ان وطننا مازال في دائرة الاستهداف الصهيوني".

وقال: "وكأن تفاهم ٢٧ تشرين الثاني لم يحصل وليس هناك من رعاة له ليأت تصريح روم براك بمثابة لينطق باللسان الاسرائيلي مطلقا تهديدا ووعيدا، وهذا ما يضع اللبنانيين امام مسؤولياتهم لوضع حد للاملاءات الخارجية خدمة لمصالح العدو الاسرائيلي والتمسك بالثوابت الوطنية لحماية وطننا وتحصينه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا والمنطقة".