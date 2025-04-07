المركزية - رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "ما حملته الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس في زيارتها إلى لبنان، اختلف في المقاربة اللفظية أما في المضمون فلم يتغير شيء وهي أرادت أن تبدل من أسلوبها بعد الاطلاع على مواقف اللبنانيين، وما سبقها من توحيد الموقف الرسمي الذي يعد عامل مواجهة أساسيا"ً.

ولفت في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أن "أورتاغوس كانت واضحة في ما قالته في كواليس لقاءاتها، أنه إذا لم يستجب لبنان فلن يتوقف العدوان الإسرائيلي عليه بأي شكل من الأشكال ووفق ما رسمه العدو الإسرائيلي يبدو أنه برعاية أميركية".

في شأن الانتخابات البلدية والاختيارية، أكد "الاصرار على اجراء الاستحقاق وتحديداً في بلدات الحافة الامامية وما يشكل ذلك من عامل تحد للعدو، واذا لم تتوافر الامور اللوجستية فستعتمد القرى المجاورة كمركز للاقتراع".