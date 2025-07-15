Jul 15, 2025 1:45 PMClock
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هاشم: لوضع خطّة سريعة لإعادة الإعمار والعمل على تحرير الأرض اللبنانيّة المحتلّة ونسأل "لماذا لم يتحرّك بعد هذا الملفّ؟"

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