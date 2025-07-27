شدد عضوٍ كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح من منزله في شبعا بعد جولة له في منطقة العرقوب، على "ضرورة قيام الحكومة بواجباتها الوطنية تجاه المنطقة الحدودية الجنوبية ووضع خطة لإعادة الإعمار وتأمين المتطلبات الحياتية الاجتماعية والانمائية والبدء بإعادة إعمار ما هدمته آلة الحقد الاسرائيلية، تأكيدًا على مواجهة مشروع العدو الاسرائيلي لتحويل البلدات والقرى الأمامية منطقة منزوعة الحياة، ولا بد للدولة بكل مؤسساتها من ملاقاة ارادة ابناء الجنوب للعودة الكبيرة وتثبيتا لإرادتهم في التمسك بأرضهم وبأنهم صناع حياة على أرضهم، وهذا ما لا يريده العدو لكنه عنوان السيادة الوطنية في مواجهة الاحتلال لتحرير كل حبة تراب لبنانية على مساحة الجنوب وأساسها استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".

ورأى أنه "في ظل الظروف والتحديات التي تواجه وطننا والمنطقة العربية تبقى وحدة الموقف الداخلي العامل الأساسي للتغلب على الصعاب مهما كانت وهذا ما اثبتته التجارب السابقة، وتبقى المسؤولية على عاتق اللبنانيين بكل قواهم ومكوناتهم لدرء الاخطار والابتعاد عن لغة الاثارة والشحن وتوسيع مساحة التلاقي لتفادي اي ثغرة يحاول المتربصون بوطننا استخدامها مادة للتخريب، ونحن بغنى عن كل ما يزعزع وحدتنا خشبة الخلاص لحماية وتحصين وطن أراده أبناؤه وطنا جامعا ونهائيا في ظل ما يطل من أفكار ومقاربات خارجية لا ترتضيها مكونات هذا الوطن مهما كانت أهداف أصحاب المشاريع الكبرى".