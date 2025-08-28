المركزية - طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح، "الحكومة اللبنانية التحرّك سريعًا ومواجهة ما يُخطط له العدو الاسرائيلي من مقايضة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنحها الى سوريا لاحتفاظه بالجولان".

واعتبر أنّ "ما أعلنته هيئة بث العدو الاسرائيلي تأكيد للنوايا العدوانية يستدعي من الحكومة اللبنانية الانتباه له بعد ان كان سرب منذ فترة كلام لدفع النظام في سوريا الى تبني هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لنزع ذريعة استمرار المقاومة، وقتها مر الخبر وكأن لبنان الرسمي غير معني به، واليوم ما اثير بمثابة جس نبض للمعنيين اذا كانو حرصاء على السيادة والكرامة الوطنية بشكل كامل ام ان ما يهم البعض هو ما يحفظ مواقعهم ومركزية القرار".

وأضاف: "ما أعلنته هيئة بث العدو يجب ألا يكون خبرًا عابرًا وإن أعلن نفيه، فهذا التأكيد لما يحاك في كواليس سياسات العدو لتسهيل خطوات التطبيع وهو ما يسقط ادعاءات العدو ويثبت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا حتى من دوائر العدو، ويبقى على بعض اللبنانيين إزالة الشكوك لديهم ليكونوا شركاء باستعادة هذا الجزء من الأرض اللبنانية، المطلوب من الحكومة الانتباه وعدم إدارة الظهر إلى ما تم كشفه أو تسريبه، وأن لا يمر مرور الكرام ولا بدّ من المتابعة والتحرّك بدل الصمت والانتظار كي لا ينفع الندم إلّا إذا كان ما يكتب هذه المرحلة معد له وبعلم".