أكد النّائب قاسم هاشم هاشم أن تباين مواقف المسؤولين في السابق أضعف القدرة على التعامل مع الطروحات الدولية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد سعياً جدياً لتكريس موقف لبناني موحد يعزز من قوة الرد ويصون المصلحة الوطنية.



وفي حديث عبر "صوت كل لبنان"، اعتبر هاشم أنّ التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ وقف إطلاق النار، وآخره عدوان النبطية، يأتي في سياق الضغط المتعمّد تزامناً مع اقتراب زيارة الموفد الأميركي، في محاولة مكشوفة للتأثير على الموقف اللبناني، الذي لن يتبدل تحت التهديد أو بالنار.



وشدّد هاشم على أن النقاش حول حصرية السلاح يُبحث على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يتولى هذا الملف بحكمة ومسؤولية، باعتباره مساراً أساسياً لا يمكن تجاوزه.



وانتقد هاشم محاولات البعض القفز فوق دور الرئيس وموقفه الذي يصب في مصلحة الوطن، مؤكداً أن لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات، لن يتخلى عن أي ورقة قوة يمتلكها، وداعياً إلى مقاربة الملف بعقلانية وتروٍ عندما يحين الظرف المناسب.



وجدّد هاشم انتقاده للمواقف التي تشكك بلبنانية مزارع شبعا، واصفاً إياها بأنها تمسّ بالسيادة الوطنية، مؤكداً أن كل الأدلة والوثائق تثبت بوضوح أن الأرض لبنانية.



وأكد هاشم أن إيران لم تُهزم وإسرائيل لم تُحقق نصراً، مشيراً إلى أن أي حرب تفرز نتائج سياسية، وأن واشنطن كانت شريكاً في الحرب الإسرائيلية على إيران، كما هي في التصعيد ضد لبنان.



ولفت هاشم إلى أن التفاهم الإيراني الأميركي لم يشمل لبنان، حيث لا يزال حسابه مفتوحاً، وقال ان إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار ولو للحظة.