المركزية - اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "كلام الوسيط الاميركي توم براك حول مزارع شبعا لا قيمة له، كما هي كنتاكي ومزارعها لا تعنينا ولا قيمة لها عندنا وقيمة المزارع وكل شبر من ارض لبنان لا تقاس كما يقدر الخارج ايا كان مبعوثا او وسيطا، فكيف اذا كان ممن يعتبر كبيرهم ان كل هذا العالم لا يستحق ان يكون الا جزءا من سيطرتهم وخاضعا لارادتهم وسلطتهم" .

ختم: "لم نكن ننتظر غير هذا التعاطي ممن لايرى في وطننا والمنطقة الا القضايا التي تخدم اسيادهم الاسرائيلين، فليقل براك وغيره ما يريدون لان اصحاب الارض هم يقدرون قيمتها، فبئس هذا الزمن الذي يصبح فيه منطق الذئاب هو السائد مبدأ استبدال وتغيير معالم الاوطان كما يشاؤون".