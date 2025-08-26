المركزية - اكد عضو كتلة" التنمية والتحري" النائب قاسم هاشم اثر استقباله وفد مستخدمي مراكز الخدمات الانمائية في وزارة الشؤون الاجتماعية "ضرورة حصول كل فئات المجتمع على حقوقهم وبخاصة الموظفون الذين تقع مواقع وظائفهم خارج التوصيفات المعروفة".

اضاف هاشم: "بعد سنوات طويلة من وجود هذه المراكز وادارتها من مجموعة من المستخدمين وما بذلوه لتقديم خدمات لابناء المناطق من حقهم الحصول على حقوقهم وهذا واجب الدولة وحقهم الطبيعي والسؤال الطبيعي، لماذا التقصير الحاصل مع مراكزالخدمات الانمائية وعدم تأمين المتطلبات والرواتب وبشكل منتظم علما ان انشاء هذه المشاريع كان متوازيا بل يستبق الكثير من المشاريع".