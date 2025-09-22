المركزية - أسف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم لأن "الولايات المتحدة لا تزال تُمسك بزمام القرار الدولي وتستخدمه لخدمة الكيان الإسرائيلي، ما يُعيق أي تقدم نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وأشار في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى أن "حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة صرخة مدوية لطالما رفعها الأحرار في هذا العالم، لكن الإدارة الأميركية ما زالت تتعامل مع هذا الحق وفق الأجندة الإسرائيلية".

وردا على سؤال عن الدعوة التي وجهها الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إلى المملكة العربية السعودية للحوار، قال: "سواء أكان مصدر الدعوة محلياً أو بتنسيق إقليمي، فإن الأهم هو أنها خطوة إيجابية علينا تلقفها والبناء عليها".

وشدد على أن "من غير المنطقي تأطير هذه الدعوة بتفسيرات سلبية"، معتبرا أن "إيران لا تحتاج إلى دفع أو تدخل من أحد لإدارة علاقاتها مع السعودية، فهناك تواصل مستمر بين الطرفين، على مستويات عدة".