قام رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر بجولة ميدانية في مدينة صور وعدد من قرى القضاء يرافقه المهندسين في مجلس الجنوب حسن هاني ومحمد بحر، وتفقّد أعمال رفع الردم من المباني التي تهدّمت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأكد حيدر في تصريح له أن "أعمال رفع الردم شهدت تأخيراً بسبب بعض العقبات الإدارية، كان آخرها إجراء فحوص بيئية للمواقع المخصّصة لوضع الردميات، إلا أنّ هذه العقبات قد ذُلّلت، وبدأ العمل فعلياً منذ فترة وجيزة". وأضاف: "خلال هذا الأسبوع، ستنطلق الأعمال في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في الجنوب".

وأشار إلى أن المتعهد المكلّف قد مُنح مهلة شهرين لإنهاء الأعمال بسرعة، تمهيداً لبدء مرحلة إعادة الإعمار، معرباً عن أمله بتأمين التمويل اللازم لتمكين الأهالي من العودة إلى قراهم.

وشدّد على أن فرق مجلس الجنوب التي تقوم بالكشف على المباني السكنية وغير السكنية في القرى تواصل عملها بلا انقطاع، خصوصاً في القرى الواقعة على الحافة الأمامية رغم المخاطر والتحديات. وأوضح أن العمل جارٍ أيضاً على ترميم المباني الحكومية من مدارس ومستشفيات، إضافة إلى تلبية الحاجات الملحّة التي تقدّمت بها البلديات بهدف تسهيل عودة الأهالي، ولو بشكل محدود.

وختم حيدر بالإشارة إلى مشروع قيد التحضير سيُعرض لاحقاً على عدد من الدول العربية، ضمن مسعى مشترك لدعم لبنان في جهود إعادة الإعمار.