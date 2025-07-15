Jul 15, 2025 1:46 PMClock
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هاشم: تحصين لبنان لن يكون سوى بوحدة اللبنانيّين وقضيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاج لدقّة في التعاطي وهذه الأراضي هي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة اللبنانيّة

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