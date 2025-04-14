المركزية - أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يُقفل الباب أمام النقاش في تعديل قانون الانتخاب البلدي، وما طرحه يُعبّر عن التزام حقيقي بالوحدة الوطنية والشراكة، لا عن موقف تقني أو نصّ قانوني".

وقال في حديث الى "صوت كل لبنان": "من خلال ما عبّر عنه الرئيس برّي نفهم أنه أقرب إلى مفهوم المناصفة من أن يكون ملتزمًا حرفيًا بها، لكن المهم هو أن المناصفة تُترجم فعليًا عبر التزام القوى السياسية والاجتماعية روح الشراكة الوطنية، لا فقط عبر نصوص قانونية ملزمة، وحين تأتي هذه المناصفة نتيجة لاقتناع داخلي وانسجام مع التوجّه الوطني العام، يكون ذلك أدقّ وأقوى من أي فرض قانوني".

أما عن مصير سلاح "حزب الله"، فأكد "موقف رئيس الجمهورية الواضح لجهة الحوار كمنطلق لمقاربة هذا الملف وسواه من الملفات الوطنية على أن يحدد شكل الحوار وآليته رئيس الجمهورية صاحب المبادرة أياً كانت الصيغة التي سيُعتمد عليها"، لافتاً الى أن "الانطلاق من استراتيجية وطنية للأمن يشكّل مدخلًا طبيعيًا، ورفض بعض الأطراف لفكرة استراتيجية دفاعية بديلة يجب ألا يعطّل النقاش الضروري حول هذا الملف السيادي".