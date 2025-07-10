المركزية - أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يناقش مع الموفد الأميركي توم براك رد "حزب الله" على الورقة الأميركية، وأكّد أن "لقاءه مع براك كان إيجابيًا في شأن مجمل القضايا المُناقشة".

وذكر هاشم في حديث للـLBCI، أن "براك سيعود إلى لبنان فإمّا يكون حاملًا ردًا أو ملاحظاتٍ أو ورقة متكاملة للتعامل مع لبنان على أساسها".

من جهة ثانية، قال: "نحن أوّل من أطلق صفة على القانون الحاليّ أنّه الأسوأ، وهناك 7 اقتراحات قوانين في شأن قانون الانتخاب".

وأوضح أن "هناك توازنات معيّنة وظروف تمر فيها البلاد مفترض مقاربتها في قانون الانتخابات النيابية".