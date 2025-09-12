المركزية - تابع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم زيارته للجزائر بلقاء رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الجزائرية النائب عبد الرحيم ربيع وعدد من أعضاء اللجنة وكتل برلمانية جزائرية.

واعتبر النائب هاشم بعد لقائه النائب ربيع، أن "العدوانية الاسرائيلية التي تتوسع في الإقليم وقد تصل الى ما هو أبعد نتيجة التعاطي المهادن وعدم الاكتراث والاكتفاء ببيانات ادانة خجولة أحيانًا كي لا يتأثر إحساس رعاة العدو وحتى ذاته كما حصل بالامس في مجلس الامن الدولي في بيان ادانة العدوان على قطر ولم يسم العدو باسمه. علمًا أنّ المزايدة في الخطاب كادت تشعر المتابع أنّ خطوات المحاسبة الكبيرة ستحصل فورًا. ولذلك كدول عربية نحن معنيون قبل غيرنا، لاننا مستهدفون من فلسطين الى لبنان وسوريا الى قطر بالامس، وستستمر الاستهدافات لأنّ المشروع الصهيوني اطلقه رئيس حكومة العدو نتنياهو بتوسيع حدود الكيان الى ما يسمى إسرائيل الكبرى. فالمسؤولية تقع على العرب شعبا وحكومات للتنبه ومواجهة المشروع التوسعي الذي لا يقف عند حدود فلسطين بل سيطال الجميع ولا بد من اتخاذ خطوات سريعة وعدم الانتظار".

وأكّد أنّ "ما يجمعنا مع الأخوة في الجزائر الكثير من الالتزامات والانتماء لقضايا شعبينا ونكن في لبنان كل التقدير لما تقدمه لبلدنا منذ زمن الى اليوم ونتطلع لتعزيز العلاقات الأخوية".

بدوره، أبدى رئيس اللجنة عبد الرحيم ربيع أسفه، "لما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي، والذي يستمر ويتزامن مع سياسة العدو الإجرامية في غزة وفلسطين، ونرى في الجزائر أنّه لا بدّ من مواجهة الهمجية الصهيونية لنحفظ وجود العرب كافة. وواهم إن اعتقد البعض انه بمنأى عن الاخرين"، مؤكدًا أنّ الجزائر "ستبقى إلى جانب لبنان في كل الأوقات، ومصلحة شعبينا هي في أفضل العلاقات".

