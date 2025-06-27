Jun 27, 2025 3:52 PMClock
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هاشم: العدو الإسرائيلي لا يزال يدير الظهر للقرارات والمواثيق

المركزية - اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أنّ "الاعتداء الذي تعرضت له منطقة النبطية يشكّل استكمالاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن "العدو الإسرائيلي لا يزال يدير الظهر للقرارات والالتزامات والمواثيق". 

وقال هاشم في بيان إنّ "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يثبت أن لبنان ما زال ضمن دائرة الاستهداف، في ظل تجاهل الراعيين الأميركي والفرنسي، اللذين لم يتحمّلا مسؤولياتهما لوقف هذا التفلّت، وكأنهما شريكان  فيما يصيب لبنان من همجية العدو الاسرائيلي". 
 

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