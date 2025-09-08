المركزية - أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أنّ الترحيب بخطة قيادة الجيش ينبع من انسجامها مع القناعات الوطنية، ومن كونها تلامس واقعًا يستمد تحرّكاته من ضرورات صناعة الاستقرار في البلاد.

وفي حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أوضح هاشم أنّ الخطة وضعت بعين الاعتبار التقييدات والإمكانات المتاحة، وهي بذلك تعبّر عن مقاربة متّزنة وواقعية للمرحلة الراهنة، مشدّدًا على أن أي مقاربة يجب أن تنطلق من مصلحة استقرار لبنان ووحدته، لا من حسابات الخارج أو الضغوط الإقليمية والدولية.

وفي ما يخصّ جلسة الحكومة الأخيرة، اعتبر هاشم أنّ الانسحاب منها موقف مبدئي، لأن ما طُرح فيها يُعدّ استكمالًا لما تم بحثه في جلستي 5 و7 آب، والتي طُرحت خلالها قرارات مرفوضة من حيث المبدأ، معتبرًا أنّ رفض بعض الوزراء لتلك القرارات هو أمر طبيعي ومنطقي.

وأشار هاشم إلى أن الحضور من عدمه لأي جلسة حكومية يجب أن يُقاس بمدى اتساق جدول أعمالها مع الثوابت الوطنية ومصالح الشعب اللبناني.

