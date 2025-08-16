استغرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، "عدم اكتراث الحكومة لما يقدم عليه العدو الاسرائيلي بإمعانه بممارساته العدوانية وزيادة مساحة الاراضي اللبنانية المحتلة مباشرة او بفرض مساحة عازلة يمنع الوصول اليها، وذلك ما حصل منذ يومين في بلدة شبعا ويحصل على امتداد القرى الحدودية".

وقال: "رغم كل ما يحصل يوميا لم يحرك ساكن للحكومة وكأنه خارج حدود لبنان وهو ما يضعها امام مسؤوليتها للتحرك سريعا بدل الاكتفاء بقضايا بعضها يثير الحساسيات الداخلية".

وختم: "ما على الحكومة الا العمل على كل المستويات لحماية لبنان وتحصينه في ظل التطورات والتحديات التي يتعرض لها لبنان والمنطقة العربية".