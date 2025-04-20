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Apr 20, 2025 3:13 PM
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هآرتس: نواب بالكنيست من الائتلاف الحاكم يدفعون بمشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
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أبرز الأحداث
القناة 12 الإسرائيلية: تظاهرات في القدس أمام منزلي نتنياهو ورون دير...
2025-05-02 08:49:59
أبرز الأحداث
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هدف العملية في غزة إعادة المخطوفين ...
2025-05-02 08:49:17
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
القناة 12 الإسرائيلية: تظاهرات في القدس أمام منزلي نتنياهو ورون ديرمر مسؤول فريق التفاوض بشأن صفقة التبادل
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هدف العملية في غزة إعادة المخطوفين والضغط عسكريا للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هناك حاجة أمنية ماسة لزيادة عدد الجنود
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هدف العملية في غزة إعادة المخطوفين والضغط عسكريا للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس
العميد المتقاعد أندريه ابو معشر عبر صوت لبنان: لا يجوز إبقاء رواتب العسكريين المتقاعدين معلقا حتى إنجاز موازنة 2026، ونناشد الجميع إحقاق الحق
مسيّرة تستهدف غرفتين جاهزتين في حولا... وإصابة 5
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: ٩ حوادث، ٣ قتلى و ١١ جريح
إصابة مواطن وزوجته و3 آخرين جراء غارة لمسيرة إسرائيلية إستهدفت غرفتين جاهزتين ملحقتين بمحطة وقود في بلدة حولا
نتنياهو: هاجمنا هدفاً قرب القصر الرئاسي بدمشق
الدفاع الروسية: تدمير 121 طائرة مسيّرة أوكرانية ليلا
وزيرة العدل الليبية لـ"النهار": مستعدون للتعاون لحلّ قضيّة الإمام موسى الصدر
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بالجيش: من المتوقع قيام الجيش قريباً بإستدعاء المزيد من قوات الإحتياط
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8:49 AM
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هدف العملية في غزة إعادة المخطوفين والضغط عسكريا للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس
8:43 AM
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هناك حاجة أمنية ماسة لزيادة عدد الجنود
8:38 AM
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هدف العملية في غزة إعادة المخطوفين والضغط عسكريا للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس
8:38 AM
العميد المتقاعد أندريه ابو معشر عبر صوت لبنان: لا يجوز إبقاء رواتب العسكريين المتقاعدين معلقا حتى إنجاز موازنة 2026، ونناشد الجميع إحقاق الحق
8:23 AM
مسيّرة تستهدف غرفتين جاهزتين في حولا... وإصابة 5
8:20 AM
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: ٩ حوادث، ٣ قتلى و ١١ جريح
8:20 AM
إصابة مواطن وزوجته و3 آخرين جراء غارة لمسيرة إسرائيلية إستهدفت غرفتين جاهزتين ملحقتين بمحطة وقود في بلدة حولا
8:14 AM
نتنياهو: هاجمنا هدفاً قرب القصر الرئاسي بدمشق
8:07 AM
الدفاع الروسية: تدمير 121 طائرة مسيّرة أوكرانية ليلا
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عدل وأمن
8:23 AM
مسيّرة تستهدف غرفتين جاهزتين في حولا... وإ...
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