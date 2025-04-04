Apr 4, 2025 8:38 PMClock
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"هآرتس" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي: هناك دول عدّة مستعدّة لاستقبال الفلسطينيين لكن لديها مطالب

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