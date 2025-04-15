Apr 15, 2025 2:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هآرتس: نحو 1700 فنان ومثقف بإسرائيل يوقعون عريضة تدعو لوقف الحرب على قطاع غزة وإعادة المخطوفين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o