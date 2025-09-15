Sep 15, 2025 7:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هآرتس: مجموع قيمة الصفقات التى ألغتها إسبانيا مع شركات سلاح إسرائيلية وصل إلى مليار يورو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o