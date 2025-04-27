Apr 27, 2025 8:53 AMClock
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هآرتس: قائد قاعدة زيكيم لم يصل إليها خلال هجوم 7 تشرين الأول وبقي في ملجأ محصن بمنزله مع أفراد عائلته

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