Aug 2, 2025 2:01 PMClock
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هآرتس عن ويتكوف: حماس وافقت على التخلي عن سلاحها ونتنياهو ملتزم بإنهاء الحرب

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