Jul 28, 2025 9:10 AMClock
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"هآرتس" عن مصدر دبلوماسي: "حماس" اشترطت الإفراج عن 30 أسيرا من ذوي الأحكام العالية مقابل كل محتجز إسرائيلي حي

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