Jul 8, 2025 8:09 AMClock
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هآرتس عن مصدر إسرائيلي: التوصل إلى تفاهم بشأن 90% من صفقة التبادل مع حماس والمفاوضات قد تستغرق أياما

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