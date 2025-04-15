Apr 15, 2025 3:00 PMClock
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هآرتس عن مصادر: عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض لوقف الحرب وإعادة المخطوفين يتجاوز 100 ألف في 5 أيام

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