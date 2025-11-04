6:21 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هآرتس عن مصادر: جهود حزب الله تتركز على إعادة تأهيل خط نقل الأسلحة من إيران عبر العراق وسوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o