Jul 28, 2025 10:27 PMClock
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"هآرتس" عن مسؤولين: خطّة ضمّ أجزاء من قطاع غزة حصلت على ضوء أخضر من إدارة ترامب

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