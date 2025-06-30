Jun 30, 2025 8:28 AMClock
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"هآرتس" عن قادة بالجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة استنفدت ولا يوجد ما يمكن توجيهه لحماس بعد عامين من الحرب

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