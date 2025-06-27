Jun 27, 2025 9:50 AMClock
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"هآرتس" عن ضباط وجنود إسرائيليين: مراكز تقديم المساعدات أشبه بساحة قتال ويتم إطلاق النار على طالبي المساعدات كأنهم قوة هجوم والفلسطينيون هناك غير مسلحين ولا يشكلون أي تهديد لأحد

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