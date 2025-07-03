Jul 3, 2025 7:51 AMClock
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"هآرتس" عن جندي احتياط بالجيش الإسرائيلي: لا نحقّق شيئاً في غزة سوى تعريض أنفسنا للخطر مرّة بعد أخرى ولم أعد أحتمل الذهاب لعملية أخرى والعودة إلى المناطق نفسها

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