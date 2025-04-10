Apr 10, 2025 8:38 AMClock
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هآرتس عن تقديرات أمنية: "حماس" تمتنع عن إرسال مقاتلين إلى الأنفاق لأن بعضها يقع حاليًا تحت سيطرة الجيش

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