Apr 30, 2025 8:38 AMClock
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هآرتس عن تقديرات أمنية: اتساع العملية العسكرية بغزة قد يزيد احتمال تعرض المخطوفين للخطر ومقتل كثير من الجنود

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