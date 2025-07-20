Jul 20, 2025 7:50 AMClock
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هآرتس عن أسير سابق بغزة: المسؤولون العسكريون لا يعرفون حتى الآن أين يوجد الرهائن وهذا أمر فظيع هذا وتعرضنا للخطر جراء الضربات الإسرائيلية

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