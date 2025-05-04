May 4, 2025 8:49 AMClock
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"هآرتس": عدد كبير من الضباط والجنود أخطروا قادتهم بنيتهم عدم الالتزام بالقتال في إطار توسيع عملية غزة

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