Jul 17, 2025 8:28 AMClock
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هآرتس: عائلات المختطفين ونشطاء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب ويطالبون بإبرام صفقة تبادل

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