Apr 7, 2025 8:08 AMClock
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هآرتس: طائرة نتنياهو سلكت طريقا أطول خلال رحلتها من بودابست إلى واشنطن لتجنب عبور دول قد تنفذ مذكرة الاعتقال ضده

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