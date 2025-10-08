Oct 8, 2025 3:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هآرتس: تفاؤل كبير لدى المنظومة الأمنية بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o