Jul 10, 2025 7:52 AMClock
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هآرتس: انتحار جندي في لواء غولاني هذا الأسبوع بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي يمان

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