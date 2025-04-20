Apr 20, 2025 8:20 PMClock
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هآرتس: الشرطة الإسرائيلية تشترط منح تصريح لمظاهرة ضد الحرب الخميس المقبل بعدم رفع صور أطفال قتلوا في غزة

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