May 3, 2025 8:52 PMClock
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هآرتس: الجيش الإسرائيلي سيبدأ الليلة استدعاء جنود الاحتياط استعدادا لاحتمال توسيع العملية البرية في غزة

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