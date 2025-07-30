Jul 30, 2025 1:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هآرتس: إسرائيل تهدد بوقف عمليات إسقاط المساعدات إذا تم نشر فيديوهات توثق الدمار في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o